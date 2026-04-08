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Transocean Aktie

Transocean für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0REAY / ISIN: CH0048265513

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08.04.2026 17:49:46

Transocean Ltd. Announces First Quarter 2026 Earnings Release Date

STEINHAUSEN, Switzerland, April 8, 2026—Transocean Ltd. (NYSE: RIG) announced today that it will report earnings for the first quarter 2026 and issue a fleet status report on Monday, May 4, 2026, after the close of trading on the New York Stock Exchange.Weiter zum vollständigen Artikel bei Transocean Ltd.
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