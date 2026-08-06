TripAdvisor, Inc. Bottom Line Retreats In Q2

(RTTNews) - TripAdvisor, Inc. (TRIP) announced a profit for second quarter that Drops, from the same period last year

The company's bottom line totaled $22.4 million, or $0.19 per share. This compares with $36.0 million, or $0.28 per share, last year.

Excluding items, TripAdvisor, Inc. reported adjusted earnings of $41.0 million or $0.35 per share for the period.

The company's revenue for the period fell 7.2% to $441.9 million from $476.0 million last year.

TripAdvisor, Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $22.4 Mln. vs. $36.0 Mln. last year. -EPS: $0.19 vs. $0.28 last year. -Revenue: $441.9 Mln vs. $476.0 Mln last year.