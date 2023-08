TUI-Aktie tiefer: TUI stellt neue Konzernzentrale in Hannover fertig

Der Reisekonzern TUI hat am Freitag in Hannover seine neue Konzernzentrale eröffnet.

Zwei Jahre lang war am "TUI Campus" am bisherigen Sitz von TUI Deutschland gebaut worden. In der neuen Konzernzentrale zieht die TUI Group 2800 Mitarbeiter von acht Konzerngesellschaften zusammen, die bisher auf drei Standorte in Hannover verteilt waren.

Für die neue Konzernzentrale wurden 40 Prozent des 1983 für TUI Deutschland errichteten Gebäudes komplett neugestaltet. Statt kleiner Büros gebe es nun offene Räume mit insgesamt 1750 Arbeitsplätzen und Konferenzräume für Team-Treffen. Solarzellen auf dem Dach und an der Fassade des Parkhauses sollen bis zu 1,6 Megawatt Strom liefern.

Der TUI-Campus ermögliche flexible Arbeitsmodelle und hybride Arbeitsformen, sagte Konzernchef Sebastian Ebel. Durch den Trend zum Homeoffice komme TUI nun auch mit weniger Büroflächen als bisher aus. "Zwei bis drei Tage hier im Office, zwei bis drei Tage im Homeoffice, so ist das Gebäude ausgelegt", erläuterte TUI-Deutschland-Chef Stefan Baumert.

Die bisherige Konzernzentrale in derselben Straße gibt TUI im Gegenzug auf. Für den einstigen Sitz des Vorgängerunternehmens Preussag werde nun ein Nachmieter gesucht, sagte ein Sprecher. Es geben bereits Gespräche mit Interessenten.

Die TUI-Aktie verliert im XETRA-Handel zeitweise 1,91 Prozent auf 5,53 Euro.

