Uber Aktie
WKN DE: A2PHHG / ISIN: US90353T1007
06.02.2026 01:57:36
Uber Found Liable in Rape by Driver, Setting Stage for Thousands of Cases
In the first of thousands of forthcoming sexual assault cases, the ride-hailing giant was ordered to pay $8.5 million to Jaylynn Dean, who said a driver raped her in 2023.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
Nachrichten zu Uber
06.02.26
|Uber muss 8,5 Millionen US-Dollar wegen sexuellen Übergriffs durch Fahrer zahlen (Spiegel Online)
04.02.26
|Uber-Aktie in Rot: Umsatz klettert - Gewinnerwartungen verfehlt (finanzen.at)
04.02.26
|Amazon, Uber, Netflix: Wie ein Boykott gegen Donald Trumps Einwanderungspolitik helfen soll (Spiegel Online)
04.02.26
|Uber hits 200mn users as profits fall short (Financial Times)
04.02.26
|Ausblick: Uber legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
28.01.26
|Uber invests $500mn in Canada’s Waabi to accelerate robotaxi push (Financial Times)
20.01.26
|Erste Schätzungen: Uber öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
04.11.25
|Uber-Aktie fällt dennoch: Quartalszahlen übertreffen Erwartungen (finanzen.at)
Analysen zu Uber
Aktien in diesem Artikel
|Uber
|63,21
|-0,47%
