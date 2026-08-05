Uber Aktie
WKN DE: A2PHHG / ISIN: US90353T1007
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05.08.2026 12:50:07
Uber Gets A Major Robotaxi Win In London
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06.08.26
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05.08.26
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05.08.26
|Ausblick: Uber zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
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|S&P 500-Papier Uber-Aktie: So viel hätte eine Investition in Uber von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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24.07.26
|Waymo explores split with Uber as robotaxi tensions deepen (Financial Times)
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24.07.26
|S&P 500-Papier Uber-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Uber von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
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