Uber Aktie
WKN DE: A2PHHG / ISIN: US90353T1007
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13.08.2026 09:10:00
Uber Is Due for a Rally as Fundamentals Improve
Amid a rising stock market, Uber (NYSE: UBER) is down by about 8% year to date, but the company's fundamentals reflect a different reality. It is the leader in the ride-hailing industry, and it continues to gain market share. Furthermore, its valuation has become more compelling due to the prolonged slide it has been experiencing since last autumn.A stock's price should not continue to drop as the company's underlying fundamentals improve. Eventually, a rally should take shape, and Uber has a few catalysts that could bring it back into the green this year.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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05.08.26
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Analysen zu Uber
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