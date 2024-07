UBS AG veröffentlicht Investment-Empfehlung: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie mit Buy

Das Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Papier wurde von UBS AG-Analyst Will Hardcastle genauer unter die Lupe genommen.

Die Schweizer Großbank UBS hat Munich Re auf "Buy" mit einem Kursziel von 525 Euro belassen. Seine bevorzugten europäischen Versicherertitel vor den anstehenden Quartals- und Halbjahreszahlen seien Admiral, Munich Re, Lancashire, Legal & General, St James's Place und Baloise, schrieb Analyst Will Hardcastle in einem am Mittwoch vorliegenden Branchenausblick. Bei Allianz und Swiss Re sieht er hingegen ein geringfügig negatives Chance/Risiko-Profil.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie notierte im XETRA-Handel um 13:51 Uhr mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 448,80 EUR. Infolgedessen zeigt das Papier noch Anstiegschancen von 16,98 Prozent in Relation zur festgesetzten Kursmarke. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 48 760 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Auf Jahressicht 2024 legte die Aktie um 24,0 Prozent zu. Die Vorlage der Finanzergebnisse für Q2 2024 wird für den 08.08.2024 terminiert.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2024 / 19:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2024 / 19:44 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.