UBS-Aktie dennoch schwächer: Berenberg passt Kursziel für UBS nach oben an

Die strategischen Vorteile des Zusammengehens mit der Credit Suisse würden derzeit viel zu wenig gewürdigt, schrieb Analyst Peter Richardson in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die aktuelle Bewertung der Bank-Aktie impliziere keinen Beitrag. Dabei offenbare eine genauere Betrachtung eine ganze Reihe von Vorteilen.

Im SIX-Handel verliert die UBS-Aktie zeitweise 0,99 Prozent auf 23,06 Franken.

/mf/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2023 / 15:54 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

HAMBURG (dpa-AFX Broker)