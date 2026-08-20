Sandoz Aktie
WKN DE: SANDOZ / ISIN: CH1243598427
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20.08.2026 06:19:39
ÜBERBLICK/Anstehende Indexänderungen zum 21. September
DOW JONES--Folgende Indexänderungen treten mit Handelsbeginn am 21. September in Kraft:
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+ SMI
AUFNAHME
- Galderma
- Sandoz
HERAUSNAHME
- Kühne + Nagel
- Swisscom
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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/gos
(END) Dow Jones Newswires
August 20, 2026 00:20 ET (04:20 GMT)
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Analysen zu Sandoz
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