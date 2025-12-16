TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie

16.12.2025 06:19:40

ÜBERBLICK/Anstehende Indexänderungen zum 22. Dezember

DOW JONES--Folgende Änderungen werden zum Handelsbeginn am 22. Dezember wirksam:

===

+ MDAX

AUFNAHME

- Aumovio

- TKMS

HERAUSNAHME

- Gerresheimer

- Hellofresh

+ SDAX

AUFNAHME

- Gerresheimer

- Hellofresh

- Ottobock

- PSI Software

- Tonies

- Verbio

HERAUSNAHME

- Amadeus Fire

- Formycon

- LPKF

- Procredit

- Stratec

- Thyssenkrupp Nucera

+ TECDAX

AUFNAHME

- Ottobock

HERAUSNAHME

- PNE

+ STOXX-600

AUFNAHME

- Airtel Africa

- Asseco Poland

- De Longhi

- Huber + Suhner

- Quilter

- Verisure

HERAUSNAHME

- Diasorin

- Hemnet

- Lanxess

- Ocado

- SEB

- Tate & Lyle

+ S&P-500

AUFNAHME

- Carvana

- Comfort Systems USA

- CRH

HERAUSNAHME

- LKQ

- Mohawk Industries

- Solstice Advanced Materials

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos/cln

(END) Dow Jones Newswires

December 16, 2025 00:20 ET (05:20 GMT)

