UGI CorpShs Aktie
WKN: 887836 / ISIN: US9026811052
|
21.11.2025 00:32:04
UGI Corp. Q4 Loss Drops
(RTTNews) - UGI Corp. (UGI) revealed Loss for fourth quarter of -$13.00 million
The company's bottom line totaled -$13.00 million, or -$0.06 per share. This compares with -$273.00 million, or -$1.27 per share, last year.
The company's revenue for the period fell 3.6% to $1.197 billion from $1.242 billion last year.
UGI Corp. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: -$13.00 Mln. vs. -$273.00 Mln. last year. -EPS: -$0.06 vs. -$1.27 last year. -Revenue: $1.197 Bln vs. $1.242 Bln last year.
FY26 EPS Guidance $2.90 - $3.15
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu UGI CorpShsmehr Nachrichten
|
19.11.25
|Ausblick: UGI veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
05.11.25
|Erste Schätzungen: UGI legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
05.08.25
|Ausblick: UGI legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
22.07.25