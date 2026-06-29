UK regulator waters down landmark crypto rules

Waters Aktie

Waters für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 898123 / ISIN: US9418481035

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30.06.2026 01:01:03

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