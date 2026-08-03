Waters Aktie
WKN: 898123 / ISIN: US9418481035
|
03.08.2026 07:01:06
Ausblick: Waters legt Quartalsergebnis vor
Waters gibt am 04.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Die Prognosen von 21 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 3,01 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Waters noch ein Gewinn pro Aktie von 2,47 USD in den Büchern gestanden.
15 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 110,33 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 771,3 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Waters für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,62 Milliarden USD aus.
Die Schätzungen von 24 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 14,52 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 10,76 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 21 Analysten von durchschnittlich 6,44 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 3,17 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Waters Corp.
|
07:01
|Ausblick: Waters legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
30.07.26
|S&P 500-Wert Waters-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Waters-Investment von vor 5 Jahren verloren (finanzen.at)
|
23.07.26
|S&P 500-Titel Waters-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Waters von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
22.07.26
|Greek tycoon’s tanker towed into Iranian waters (Financial Times)
|
20.07.26
|Erste Schätzungen: Waters gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
16.07.26
|S&P 500-Papier Waters-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Waters von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
09.07.26
|S&P 500-Papier Waters-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Waters von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
02.07.26
|S&P 500-Papier Waters-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Waters von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)