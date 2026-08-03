Ausblick: Waters legt Quartalsergebnis vor

Waters gibt am 04.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Prognosen von 21 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 3,01 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Waters noch ein Gewinn pro Aktie von 2,47 USD in den Büchern gestanden.

15 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 110,33 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 771,3 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Waters für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,62 Milliarden USD aus.

Die Schätzungen von 24 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 14,52 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 10,76 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 21 Analysten von durchschnittlich 6,44 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 3,17 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at