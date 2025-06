Ukraine setzt auch auf mehr Waffenproduktion im Ausland

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die ukrainische Regierung setzt für den Nachschub an Waffen und Munition auf verstärkte Produktion gemeinsam mit den europäischen Partnern. Dabei gebe es auch Interesse, dass ukrainische Rüstungsfirmen außerhalb des Landes neu entwickelte Systeme herstellen, sagte der ukrainische Verteidigungsminister Rustem Umjerow nach einem Treffen der sogenannten Ukraine-Kontaktgruppe in Brüssel. Diese Waffen sollten für die Dauer des Krieges an die Ukraine geliefert werden.

Umjerow, der gemeinsam mit Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) und dem britischen Ressortchef John Healey über Ergebnisse des Treffens berichtete, sagte: "Wir werden Drohnen, Raketen, Munition und andere Waffen zusammen bauen. Ukrainische Drohnen haben das Gefechtsfeld verändert." Die gemeinsame Produktion bedeute einen strategischen Wandel.

Pistorius hatte bereits vor dem Treffen verstärkte Anstrengungen für mehr Luftverteidigungssysteme und den elektromagnetischen Kampf zugesagt - also Schutz und Störung von Kommunikation und Waffeneinsätzen. Weitere Länder beteiligten sich an diesen Vorhaben.

Healey verurteilte die trotz Friedensbemühungen andauernden russischen Angriffe auch auf Städte und Zivilisten in der Ukraine. "Die Ukraine, die USA, wir alle hier rufen zu einer Waffenruhe auf. Wir sind für Frieden. Putin setzt den Krieg fort", sagte er. Die Treffen der Unterstützergruppe sei umso wichtiger: "Wir müssen zulegen. Niemals dürfen wir einen Schritt zurück machen."/cn/DP/men