HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Rheinmetall nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 2100 Euro belassen. Auf den ersten Blick sei das zweite Quartal ein schwächeres gewesen, schrieb George McWhirter in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Es herrsche aber Zuversicht, dass es im zweiten Halbjahr zu einer Beschleunigung der Geschäfte komme. Die Auftragsdynamik sollte anziehen./tih/niw



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 06:46 / GMT

