Rheinmetall Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Rheinmetall nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 2100 Euro belassen. Auf den ersten Blick sei das zweite Quartal ein schwächeres gewesen, schrieb George McWhirter in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Es herrsche aber Zuversicht, dass es im zweiten Halbjahr zu einer Beschleunigung der Geschäfte komme. Die Auftragsdynamik sollte anziehen./tih/niw

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 06:46 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Rheinmetall AG Buy
Unternehmen:
Rheinmetall AG 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
2 100,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
1 702,00 € 		Abst. Kursziel*:
23,38%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
1 681,50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
24,89%
Analyst Name::
George McWhirter 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

