Rheinmetall Aktie
|1 681,50EUR
|-82,00EUR
|-4,65%
WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
Rheinmetall Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Rheinmetall nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 2100 Euro belassen. Auf den ersten Blick sei das zweite Quartal ein schwächeres gewesen, schrieb George McWhirter in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Es herrsche aber Zuversicht, dass es im zweiten Halbjahr zu einer Beschleunigung der Geschäfte komme. Die Auftragsdynamik sollte anziehen./tih/niw
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 06:46 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Rheinmetall AG Buy
|
Unternehmen:
Rheinmetall AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
2 100,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
1 702,00 €
|
Abst. Kursziel*:
23,38%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
1 681,50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
24,89%
|
Analyst Name::
George McWhirter
|
KGV*:
-
Analysen zu Rheinmetall AGmehr Analysen
|Rheinmetall AG
|1 701,50
|-3,52%
