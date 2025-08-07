Rheinmetall Aktie

1 683,50EUR -80,00EUR -4,54%
Rheinmetall für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
07.08.2025 09:55:06

Rheinmetall Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Rheinmetall nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 2250 Euro belassen. Das zweite Quartal des Rüstungskonzerns sei wie erwartet schwach ausgefallen, schrieb David H Perry in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Es habe aber keine Änderungen an den Jahreszielen gegeben und jede Kursschwäche sehe er als eine Einstiegschance./rob/ck/niw

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 07:20 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 07:20 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Rheinmetall AG Overweight
Unternehmen:
Rheinmetall AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
2 250,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
1 695,00 € 		Abst. Kursziel*:
32,74%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
1 689,00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
33,21%
Analyst Name::
David H Perry 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Rheinmetall AGmehr Nachrichten

Analysen zu Rheinmetall AGmehr Analysen

09:55 Rheinmetall Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:27 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
04.08.25 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
22.07.25 Rheinmetall Kaufen DZ BANK
08.07.25 Rheinmetall Buy UBS AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Rheinmetall AG 1 708,00 -3,15% Rheinmetall AG

Aktuelle Aktienanalysen

10:40 voestalpine kaufen Deutsche Bank AG
10:03 Deutsche Telekom Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:02 BASF Underweight JP Morgan Chase & Co.
10:02 Fresenius Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:55 Rheinmetall Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:38 Deutsche Beteiligungs Buy Jefferies & Company Inc.
09:28 SMA Solar Underperform Jefferies & Company Inc.
09:27 Allianz Hold Jefferies & Company Inc.
09:27 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
09:15 Diageo Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:12 RATIONAL Buy Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
08:58 IONOS Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:56 Fraport Halten DZ BANK
08:55 McDonald's Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:27 Carl Zeiss Meditec Underweight JP Morgan Chase & Co.
08:26 LEG Immobilien Buy Jefferies & Company Inc.
08:24 LEG Immobilien Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:18 Henkel vz. Hold Jefferies & Company Inc.
08:16 adidas Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:15 Beiersdorf Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:40 Beiersdorf Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:39 Ahold Delhaize Underweight JP Morgan Chase & Co.
07:38 AUTO1 Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:29 WACKER CHEMIE Hold Jefferies & Company Inc.
07:24 BP Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:17 Evonik Hold Jefferies & Company Inc.
07:12 Fraport Hold Jefferies & Company Inc.
06.08.25 freenet Outperform Bernstein Research
06.08.25 Commerzbank Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.08.25 Vonovia Hold Jefferies & Company Inc.
06.08.25 Siemens Energy Neutral JP Morgan Chase & Co.
06.08.25 Vonovia Kaufen DZ BANK
06.08.25 Beiersdorf Sector Perform RBC Capital Markets
06.08.25 Pfizer Kaufen DZ BANK
06.08.25 Walt Disney Buy UBS AG
06.08.25 Assicurazioni Generali Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.08.25 ProSiebenSat.1 Media Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.08.25 Commerzbank Verkaufen DZ BANK
06.08.25 SAP Verkaufen DZ BANK
06.08.25 Oracle Kaufen DZ BANK
06.08.25 Nemetschek Verkaufen DZ BANK
06.08.25 McDonald's Buy UBS AG
06.08.25 Assicurazioni Generali Buy Jefferies & Company Inc.
06.08.25 Zalando Buy UBS AG
06.08.25 DHL Group Kaufen DZ BANK
06.08.25 Porsche Verkaufen DZ BANK
06.08.25 ProSiebenSat.1 Media Halten DZ BANK
06.08.25 T-Mobile US Kaufen DZ BANK
06.08.25 DHL Group Buy Deutsche Bank AG
06.08.25 SCHOTT Pharma Buy Deutsche Bank AG
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen