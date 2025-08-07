Rheinmetall Aktie
WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
Rheinmetall Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Rheinmetall nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 2250 Euro belassen. Das zweite Quartal des Rüstungskonzerns sei wie erwartet schwach ausgefallen, schrieb David H Perry in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Es habe aber keine Änderungen an den Jahreszielen gegeben und jede Kursschwäche sehe er als eine Einstiegschance./rob/ck/niw
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 07:20 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 07:20 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Analysen zu Rheinmetall AG
09:55
Rheinmetall Overweight
JP Morgan Chase & Co.
09:27
Rheinmetall Buy
Jefferies & Company Inc.
04.08.25
Rheinmetall Buy
Jefferies & Company Inc.
22.07.25
Rheinmetall Kaufen
DZ BANK
08.07.25
Rheinmetall Buy
UBS AG
