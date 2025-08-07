Rheinmetall Aktie

1 681,50EUR -82,00EUR -4,65%
Rheinmetall für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009

07.08.2025 09:27:11

Rheinmetall Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Rheinmetall nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 2250 Euro belassen. Auf den ersten Blick sei das zweite Quartal etwas schwächer gewesen als gedacht, schrieb Chloe Lemarie in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Schwerpunkt liege bei dem Rüstungskonzern weiterhin auf dem vierten Quartal wegen der erwarteten starken Auftragseingänge aus Deutschland./rob/tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 02:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 02:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Rheinmetall AG Buy
Unternehmen:
Rheinmetall AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
2 250,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
1 714,50 € 		Abst. Kursziel*:
31,23%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
1 681,50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
33,81%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Rheinmetall AG

Analysen zu Rheinmetall AG

09:55 Rheinmetall Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:27 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
04.08.25 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
22.07.25 Rheinmetall Kaufen DZ BANK
08.07.25 Rheinmetall Buy UBS AG
Aktien in diesem Artikel

Rheinmetall AG 1 686,50 -4,37% Rheinmetall AG

Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

