Rheinmetall Aktie
|1 681,50EUR
|-82,00EUR
|-4,65%
WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
Rheinmetall Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Rheinmetall nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 2250 Euro belassen. Auf den ersten Blick sei das zweite Quartal etwas schwächer gewesen als gedacht, schrieb Chloe Lemarie in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Schwerpunkt liege bei dem Rüstungskonzern weiterhin auf dem vierten Quartal wegen der erwarteten starken Auftragseingänge aus Deutschland./rob/tih/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 02:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 02:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Rheinmetall AG Buy
|
Unternehmen:
Rheinmetall AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
2 250,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
1 714,50 €
|
Abst. Kursziel*:
31,23%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
1 681,50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
33,81%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
Analysen zu Rheinmetall AGmehr Analysen
|09:55
|Rheinmetall Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:27
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.08.25
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.25
|Rheinmetall Kaufen
|DZ BANK
|08.07.25
|Rheinmetall Buy
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Rheinmetall AG
|1 686,50
|-4,37%
