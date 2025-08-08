The Trade Des a Aktie
WKN DE: A2ARCV / ISIN: US88339J1051
|Anleger enttäuscht
|
08.08.2025 19:53:20
Umsatzwachstum und Führungswechsel bei The Trade Desk können dramatischen Aktien-Einbruch nicht verhindern
• Unternehmen ernennt Alex Kayyal zum neuen CFO und Omar Tawakol in den Verwaltungsrat
• Für das dritte Quartal 2025 wird ein Umsatz von mindestens 717 Millionen US-Dollar prognostiziert
The Trade Desk hat die Finanzergebnisse für das zweite Quartal 2025 veröffentlicht und gleichzeitig personelle Veränderungen auf Führungsebene bekannt gegeben. Trotz eines starken Quartalsabschlusses reagiert die Aktie im nachbörslichen Handel mit deutlichen Kursverlusten.
Q2-Finanzergebnisse und Ausblick
Laut einer Pressemitteilung des Unternehmens stieg der Umsatz im zweiten Quartal 2025 auf 694 Millionen US-Dollar, was einer Steigerung von 19 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Nettogewinn belief sich auf 90 Millionen US-Dollar, verglichen mit 85 Millionen US-Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
In der Mitteilung hob CEO und Mitgründer Jeff Green die kontinuierliche Innovationsarbeit hervor und betonte, dass man den digitalen Werbemarkt weiterhin übertreffe. Für das dritte Quartal 2025 gibt das Unternehmen einen Ausblick, der einen Umsatz von mindestens 717 Millionen US-Dollar und ein bereinigtes EBITDA von rund 277 Millionen US-Dollar vorsieht. Die Kundenbindungsrate lag im zweiten Quartal weiterhin bei über 95 Prozent.
Führungswechsel im Unternehmen
In einer weiteren Pressemitteilung gab The Trade Desk bekannt, dass Alex Kayyal mit Wirkung zum 21. August zum neuen Chief Financial Officer (CFO) ernannt wird. Kayyal, der bereits seit Februar 2025 im Verwaltungsrat des Unternehmens sitzt und ein früher Investor war, wird die langjährige Finanzstrategie des Unternehmens leiten. Die bisherige CFO Laura Schenkein, die über ein Jahrzehnt in verschiedenen Führungspositionen im Finanzbereich tätig war, wird bis zum Jahresende in einer nicht-exekutiven Rolle bleiben, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten.
Zusätzlich gab das Unternehmen die Ernennung von Omar Tawakol in den Verwaltungsrat bekannt. Tawakol, ein erfahrener Technologieexperte mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in Werbetechnologie und künstlicher Intelligenz, ist Gründer von Rembrand, einer KI-Plattform für virtuelle Produktplatzierungen. Zuvor hatte er bereits die Unternehmen BlueKai und Voicea gegründet.
Überblick zur The Trade Desk-Aktie
Der Aktienkurs von The Trade Desk reagiert im US-Handel deutlich auf die Veröffentlichungen. Anleger hatten sich bei den Umsätzen scheinbar mehr erhofft. Die Aktie, die den regulären NASDAQ-Handel am Donnerstag noch bei 88,33 US-Dollar beendet hatte, gibt am Freitag zeitweise um 37,34 Prozent nach und notiert bei 55,35 US-Dollar
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu The Trade Desk Inc (A)mehr Nachrichten
|
20:05
|Handel in New York: S&P 500 verbucht Zuschläge (finanzen.at)
|
18:02
|Börse New York: S&P 500 mittags mit Gewinnen (finanzen.at)
|
16:03
|S&P 500-Papier The Trade Desk A-Aktie: So viel wäre eine The Trade Desk A-Anlage von vor einem Jahr heute wert (finanzen.at)
|
16:02
|Aufschläge in New York: S&P 500 präsentiert sich zum Start des Freitagshandels fester (finanzen.at)
|
06.08.25
|Ausblick: The Trade Desk A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
28.07.25
|Optimismus in New York: S&P 500 zum Start des Montagshandels mit Gewinnen (finanzen.at)
|
25.07.25
|S&P 500-Papier The Trade Desk A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein The Trade Desk A-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
18.07.25
|S&P 500-Papier The Trade Desk A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein The Trade Desk A-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)