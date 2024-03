Unilever-Aktie gibt ab: Wasserfilter-Tochter in China könnte veräußert werden

Unilever will sich möglicherweise von seinem Mehrheitsanteil an dem chinesischen Unternehmen Qinyuan Group trennen, einem Anbieter von Materialien zur Wasseraufbereitung.

In einem Deal könnte das Unternehmen mit rund 300 Millionen US-Dollar bewertet werden, berichtet Bloomberg. Unilever sei in Gesprächen mit einem Berater über potenzielle Käufer. Unilever war für eine Stellungnahme unmittelbar nicht erreichbar.Zeitweise verliert die Unilever-Aktie in London 0,94 Prozent auf 3.892 Pence.

LONDON (Dow Jones)