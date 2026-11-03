United Fire Group Inc. Q3 Income Drops

(RTTNews) - United Fire Group Inc. (UFCS) released a profit for third quarter that Drops, from the same period last year

The company's bottom line came in at $35.085 million, or $1.34 per share. This compares with $39.190 million, or $1.49 per share, last year.

Excluding items, United Fire Group Inc. reported adjusted earnings of $35.066 million or $1.34 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 10.6% to $391.629 million from $354.018 million last year.

United Fire Group Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $35.085 Mln. vs. $39.190 Mln. last year. -EPS: $1.34 vs. $1.49 last year. -Revenue: $391.629 Mln vs. $354.018 Mln last year.