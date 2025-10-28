United Parcel Service Aktie
WKN: 929198 / ISIN: US9113121068
|
28.10.2025 11:17:31
United Parcel Service Inc. Q3 Profit Decreases, But Beats Estimates
(RTTNews) - United Parcel Service Inc. (UPS) revealed a profit for third quarter that Decreased from last year but beat the Street estimates.
The company's bottom line came in at $1.311 billion, or $1.55 per share. This compares with $1.539 billion, or $1.80 per share, last year.
Excluding items, United Parcel Service Inc. reported adjusted earnings of $1.475 billion or $1.74 per share for the period.
Analysts on average had expected the company to earn $1.30 per share. Analysts' estimates typically exclude special items.
The company's revenue for the period fell 3.7% to $21.415 billion from $22.245 billion last year.
United Parcel Service Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $1.311 Bln. vs. $1.539 Bln. last year. -EPS: $1.55 vs. $1.80 last year. -Revenue: $21.415 Bln vs. $22.245 Bln last year.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu United Parcel Service Inc. (UPS)mehr Nachrichten
|
28.10.25
|Pluszeichen in New York: S&P 500 beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
28.10.25
|S&P 500 aktuell: Das macht der S&P 500 am Dienstagnachmittag (finanzen.at)
|
28.10.25
|ROUNDUP 2: Paketdienst UPS schlägt Erwartungen - Aktie zieht an (dpa-AFX)
|
28.10.25
|ROUNDUP: Paketdienst UPS schlägt Erwartungen - Aktie zieht an (dpa-AFX)
|
28.10.25
|Paketdienst UPS kämpft mit Zoll-Auswirkungen - Ergebnisse aber über Erwartungen (dpa-AFX)
|
27.10.25
|Ausblick: United Parcel Service zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
23.10.25
|S&P 500-Wert United Parcel Service-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in United Parcel Service von vor 3 Jahren verloren (finanzen.at)
|
16.10.25
|S&P 500-Papier United Parcel Service-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in United Parcel Service von vor einem Jahr angefallen (finanzen.at)