Urban Outfitters Aktie
WKN: 888903 / ISIN: US9170471026
|
25.11.2025 22:14:37
Urban Outfitters Inc. Q3 Profit Climbs
(RTTNews) - Urban Outfitters Inc. (URBN) announced earnings for its third quarter that Increased, from the same period last year
The company's earnings totaled $116.440 million, or $1.28 per share. This compares with $102.911 million, or $1.10 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 12.3% to $1.529 billion from $1.361 billion last year.
Urban Outfitters Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $116.440 Mln. vs. $102.911 Mln. last year. -EPS: $1.28 vs. $1.10 last year. -Revenue: $1.529 Bln vs. $1.361 Bln last year.
