UTZ Brand a Aktie
WKN DE: A2QCQ3 / ISIN: US9180901012
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06.11.2026 20:57:22
UTZ Brands Q3 Loss Widens
(RTTNews) - On Friday, UTZ Brands (UTZ) reported wider losses in the third quarter, compared to the same quarter last year.
Net loss widened to $24.3 million or $0.27 per share from $14.7 million or $0.17 per share last year.
Adjusted Net loss increased to $32.1 million from $20.2 million in the previous year.
Net sales for the period went up to $369.2 million from $377.8 million in the prior year.
On the NYSE, the shares were trading 0.14 percent down at $14.25.
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