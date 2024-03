Valneva-Aktie fällt dennoch zweistellig: Valneva dämmt Verlust 2023 etwas ein

Das Minus konnte damit etwas eingedämmt werden, im Jahr 2022 stand noch ein Fehlbetrag von 143,3 Mio. Euro zu Buche. Der Gesamtumsatz wurde von 361,3 Mio. Euro auf 153,7 Mio. Euro mehr als halbiert, teilte Valneva am Mittwoch mit.

Im Jahr 2022 habe der Gesamtumsatz noch Umsatzerlöse in Höhe von 280 Mio. Euro enthalten, die vor allem im Zusammenhang mit Corona-Lieferverträgen gestanden seien, schreibt das Unternehmen. Der Produktumsatz stieg dagegen von 114,8 auf 144,6 Mio. Euro, trotz negativer Auswirkungen durch Währungsschwankungen.

Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung halbierten sich von 104,9 Mio Euro auf 59,9 Mio. Euro. "Dieser Rückgang ist ausschließlich auf die geringeren Ausgaben für Valnevas COVID-19-Impfstoff zurückzuführen", schreibt das Unternehmen. Dagegen stiegen die Kosten für Marketing und Vertrieb von 23,5 Mio. auf 48,8 Mio. Euro an, der Zuwachs stehe im Zusammenhang mit den Vorbereitungen zur Markteinführung für den Lebendimpfstoff gegen das Chikungunya-Virus, Ixchiq.

Operativ blieb bei dem Unternehmen im Vorjahr ein Fehlbetrag von 82,1 Mio. Euro übrig, nach minus 113,4 Mio. Euro im Jahr 2022. Unterm Strich belief sich das Minus auf 101,4 Mio. Euro. Barmittel zur Finanzierung des operativen Geschäfts gebe es aber genug. Zum Ende 2023 beliefen sich die Barmittel auf 126,1 Mio. Euro, nach 289,4 Mio. Euro im Jahr davor. "Das operative Geschäft wird als ausreichend finanziert angesehen (Darlehensrückzahlung ausgenommen), bis die kommerziellen Einnahmen aus dem Lyme Borreliose-Programm eine nachhaltige Profitabilität ermöglichen", schreibt Valneva.

Für das laufende Jahr rechnet das Unternehmen mit Gesamtumsätzen zwischen 170 und 190 Mio. Euro. Die Aussichten für die erwarteten Lieferengpässe bei dem Impfstoff Ixiaro hätten sich verbessert, zudem wirke eine anhaltendes Umsatzwachstum bei Reiseimpfstoffen positiv. Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung werden bei 60 bis 75 Mio. Euro gesehen. Darüber hinaus wird ein deutlich geringerer Cash-Verbrauch als im Vorjahr sowie ein positiver Cashflow aus dem kommerziellen Geschäft erwartet.

An der EURONEXT in Paris fiel die Valneva-Aktie am Mittwoch letztlich um 11,90 Prozent auf 3,324 Euro.

bel/tpo

(APA)