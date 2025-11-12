Ausblick: Valneva legt Quartalsergebnis vor

Valneva veröffentlicht am 13.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

4 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,140 EUR aus. Im Vorjahresquartal waren -0,070 EUR je Aktie erwirtschaftet worden.

Den Umsatz betreffend erwarten 4 Analysten eine Verringerung von 8,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 41,9 Millionen EUR gegenüber 45,8 Millionen EUR im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,506 EUR, während im vorherigen Jahr noch -0,080 EUR erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 179,0 Millionen EUR umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 169,6 Millionen EUR waren.

Redaktion finanzen.at