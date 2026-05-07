Valvoline Aktie
WKN DE: A2ARFC / ISIN: US92047W1018
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07.05.2026 13:30:30
Valvoline Inc. Bottom Line Climbs In Q2
(RTTNews) - Valvoline Inc. (VVV) revealed a profit for its second quarter that Increases, from last year
The company's bottom line totaled $45.3 million, or $0.35 per share. This compares with $38.3 million, or $0.30 per share, last year.
Excluding items, Valvoline Inc. reported adjusted earnings of $52.0 million or $0.41 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 25.0% to $503.8 million from $403.2 million last year.
Valvoline Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $45.3 Mln. vs. $38.3 Mln. last year. -EPS: $0.35 vs. $0.30 last year. -Revenue: $503.8 Mln vs. $403.2 Mln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $ 1.65 To $ 1.75
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