Valvoline Inc. Bottom Line Climbs In Q2

(RTTNews) - Valvoline Inc. (VVV) revealed a profit for its second quarter that Increases, from last year

The company's bottom line totaled $45.3 million, or $0.35 per share. This compares with $38.3 million, or $0.30 per share, last year.

Excluding items, Valvoline Inc. reported adjusted earnings of $52.0 million or $0.41 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 25.0% to $503.8 million from $403.2 million last year.

Valvoline Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $45.3 Mln. vs. $38.3 Mln. last year. -EPS: $0.35 vs. $0.30 last year. -Revenue: $503.8 Mln vs. $403.2 Mln last year.

-Guidance: Full year EPS guidance: $ 1.65 To $ 1.75