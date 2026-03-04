Veeva System a Aktie
WKN DE: A1W5SA / ISIN: US9224751084
|
04.03.2026 22:32:40
VEEVA SYSTEMS INC Q4 Income Advances
(RTTNews) - VEEVA SYSTEMS INC (VEEV) released a profit for its fourth quarter that Increases, from last year
The company's earnings totaled $244.20 million, or $1.45 per share. This compares with $195.62 million, or $1.18 per share, last year.
Excluding items, VEEVA SYSTEMS INC reported adjusted earnings of $346.12 million or $2.06 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 16.0% to $835.95 million from $720.88 million last year.
VEEVA SYSTEMS INC earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $244.20 Mln. vs. $195.62 Mln. last year. -EPS: $1.45 vs. $1.18 last year. -Revenue: $835.95 Mln vs. $720.88 Mln last year.
-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 2.13 To $ 2.14 Next quarter revenue guidance: $ 855 M To $ 858 M
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Veeva Systems Inc (A)
|
03.03.26
|Ausblick: Veeva Systems A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
17.02.26
|Erste Schätzungen: Veeva Systems A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
19.11.25
|Ausblick: Veeva Systems A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
05.11.25
|Erste Schätzungen: Veeva Systems A präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Veeva Systems Inc (A)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Veeva Systems Inc (A)
|179,10
|11,04%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKrieg in Nahost: ATX im Plus -- DAX fällt zurück -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt notiert am Donnerstag höher. Der deutsche Leitindex gibt seine Gewinne im Handelsverlauf wieder ab. An den Börsen in Fernost dominierten die positiven Vorzeichen.