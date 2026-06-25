Hit Aktie
WKN DE: A41AF5 / ISIN: JP3791960002
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25.06.2026 03:39:20
Venezuela hit by two powerful earthquakes
Strong earthquakes struck west of Venezuela's capital just seconds apart, bringing down buildings in Caracas.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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