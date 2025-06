Verdächtiges Paket in DHL-Verteilerzentrum gefunden: Mehrere Menschen verletzt

LANGENZENN (dpa-AFX) - Mindestens zwölf Menschen sind nach dem Fund eines verdächtigen Pakets in einem DHL -Verteilerzentrum (DHL Group (ex Deutsche Post)) in Langenzenn bei Nürnberg verletzt worden. Sieben von ihnen seien ins Krankenhaus gebracht worden, sagte eine Sprecherin der Polizei. Die Zahl könne sich jedoch noch erhöhen. Mehrere Mitarbeiter klagten über gesundheitliche Beschwerden.

Ersten Ermittlungen zufolge wurde am Vormittag ein verdächtiges Paket gefunden. Was sich darin genau befand, ist noch nicht bekannt.

Polizei, Feuerwehr und Gefahrgut-Spezialisten rückten aus, wie die Sprecherin sagte. Das Gebäude wurde geräumt./mrk/DP/stw