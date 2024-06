Verdi und Telekom einigen sich: Tarifkommission billigt Verhandlungsergebnis - Aktie im Minus

Damit tritt der Tarifvertrag in Kraft, wie Verdi nach der Sitzung der Tarifkommission am heutigen Freitag mitteilte. Zuvor hatten in einer Mitgliederbefragung über 70 Prozent der Gewerkschaftsmitglieder für eine Annahme des Verhandlungsergebnisses votiert.

Die Deutsche Telekom und Verdi hatten sich in dem Tarifstreit am 17. Mai nach einer verlängerten vierten Verhandlungsrunde geeinigt. Die Gewerkschaft, die bundesweit rund 70.000 Tarifbeschäftigte vertritt, hatte zuvor mehrfach zu Warnstreiks aufgerufen.

Im Einzelnen sieht der Tarifvertrag mit einer Laufzeit von 24 Monaten bis zum 31. März 2026 unter anderem vor, dass die Tarifbeschäftigten im Juli 2024 eine steuer- und abgabenfreie Inflationsausgleichsprämie in Höhe von 1.550 Euro erhalten. Zum 1. Oktober 2024 werden ihre Entgelte um 6,0 Prozent erhöht, und zum 1. August 2025 erhalten sie ein weiteres Lohnplus von 190 Euro monatlich als zusätzliches Monatsentgelt. Teilzeitkräfte erhalten dies jeweils anteilig.

Die Deutsche Telekom-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,22 Prozent tiefer bei 22,58 Euro.

DJG/sha/hab

FRANKFURT (Dow Jones)