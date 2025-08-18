Palo Alto Networks Aktie
WKN DE: A1JZ0Q / ISIN: US6974351057
|IT-Bilanz im Blick
|
18.08.2025 22:40:44
Verfehlte Gewinnerwartung belastet nicht: Palo Alto-Aktie steigt nach positivem Ausblick
Umsatzseitig wurden 2,536 Milliarden US-Dollar gemeldet. Damit konnte Palo Alto die Analystenerwartungen in Höhe von 2,5 Milliarden US-Dollar schlagen. Im Vorjahresviertel wurden 2,19 Milliarden US-Dollar erlöst.
Im Gesamtjahr 2025 belief sich der Gewinn je Aktie auf 3,34 US-Dollar, nach 2,84 US-Dollar im Vorjahr. Experten hatten 3,672 US-Dollar je Anteilsschein erwartet. Der Umsatz wurde in den vergangenen zwölf Monaten von 9,186 Milliarden US-Dollar auf 9,221 Milliarden US-Dollar gesteigert. Das lag unter den Prognosen der Experten (10,422 Milliarden US-Dollar).
Ausblick beruhigt scheinbar Anleger
Das Unternehmen prognostiziert ein robustes Umsatzwachstum von 14 Prozent und strebt an, die 10-Milliarden-Dollar-Umsatzmarke zu überschreiten. Noch wichtiger ist die optimistische Prognose für das Next-Generation Security ARR, das ein Wachstum von 26 Prozent bis 27 Prozent verzeichnen soll. Diese Kennzahl, die das wiederkehrende Geschäft mit den zukunftsträchtigen Produkten misst, könnte eine starke und wachsende Nachfrage nach den Kernlösungen des Unternehmens signalisieren. Zusammen mit der Erwartung, die profitable "Rule-of-50" erneut zu erfüllen, könnte dieser Ausblick die Erwartung der Anleger, dass Palo Alto Networks seinen Wachstumskurs fortsetzen und dabei auch die Rentabilität steigern wird, untermauern.
Die Palo Alto-Aktie bewegt sich im nachbörslichen Handel an der NASDAQ zeitweise 5,15 Prozent höher bei 185,08 US-Dollar.
Redaktion finanzen.at
