Verisk Analytic a Aktie

Verisk Analytic a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0YA2M / ISIN: US92345Y1064

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
29.04.2026 13:21:12

Verisk Analytics Inc. Bottom Line Advances In Q1

(RTTNews) - Verisk Analytics Inc. (VRSK) revealed a profit for its first quarter that Increases, from last year

The company's earnings came in at $234.2 million, or $1.73 per share. This compares with $232.3 million, or $1.65 per share, last year.

Excluding items, Verisk Analytics Inc. reported adjusted earnings of $246.0 million or $1.82 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 3.9% to $782.6 million from $753.0 million last year.

Verisk Analytics Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $234.2 Mln. vs. $232.3 Mln. last year. -EPS: $1.73 vs. $1.65 last year. -Revenue: $782.6 Mln vs. $753.0 Mln last year.

-Guidance: Full year EPS guidance: $ 7.45 To $ 7.75 Full year revenue guidance: $ 3.190 B To $ 3.240 B

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

