Verisk Analytic a Aktie
WKN DE: A0YA2M / ISIN: US92345Y1064
|
29.04.2026 13:21:12
Verisk Analytics Inc. Bottom Line Advances In Q1
(RTTNews) - Verisk Analytics Inc. (VRSK) revealed a profit for its first quarter that Increases, from last year
The company's earnings came in at $234.2 million, or $1.73 per share. This compares with $232.3 million, or $1.65 per share, last year.
Excluding items, Verisk Analytics Inc. reported adjusted earnings of $246.0 million or $1.82 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 3.9% to $782.6 million from $753.0 million last year.
Verisk Analytics Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $234.2 Mln. vs. $232.3 Mln. last year. -EPS: $1.73 vs. $1.65 last year. -Revenue: $782.6 Mln vs. $753.0 Mln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $ 7.45 To $ 7.75 Full year revenue guidance: $ 3.190 B To $ 3.240 B
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Verisk Analytics Inc (A)
|
16:04
|S&P 500-Wert Verisk Analytics A-Aktie: So viel Verlust hätte ein Verisk Analytics A-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
29.04.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 am Mittwochnachmittag mit Gewinnen (finanzen.at)
|
29.04.26
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 steigt mittags (finanzen.at)
|
28.04.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich am Dienstagnachmittag schwächer (finanzen.at)
|
28.04.26
|Börse New York in Rot: NASDAQ 100 mittags mit Abgaben (finanzen.at)
|
28.04.26