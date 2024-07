Verluste in Europa: STOXX 50 fällt

Der STOXX 50 fällt am Freitag.

Der STOXX 50 bewegt sich im STOXX-Handel um 12:10 Uhr um 0,26 Prozent schwächer bei 4 430,70 Punkten. Zum Start des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,094 Prozent auf 4 437,99 Punkte an der Kurstafel, nach 4 442,17 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 4 438,17 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 4 414,99 Punkten lag.

So bewegt sich der STOXX 50 auf Jahressicht

Auf Wochensicht fiel der STOXX 50 bereits um 3,02 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 19.06.2024, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 4 505,24 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 19.04.2024, wies der STOXX 50 4 338,79 Punkte auf. Der STOXX 50 verzeichnete vor einem Jahr, am 19.07.2023, den Stand von 3 948,62 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 8,28 Prozent. Bei 4 584,77 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des STOXX 50. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 010,21 Punkten registriert.

STOXX 50-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell Airbus SE (ex EADS) (+ 0,96 Prozent auf 132,16 EUR), RELX (+ 0,63 Prozent auf 34,95 GBP), Siemens (+ 0,53 Prozent auf 171,42 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,35 Prozent auf 48,47 CHF) und UniCredit (+ 0,29 Prozent auf 37,74 EUR). Schwächer notieren im STOXX 50 derweil BASF (-1,93 Prozent auf 44,36 EUR), Glencore (-1,92 Prozent auf 4,42 GBP), Diageo (-1,75 Prozent auf 24,81 GBP), Rio Tinto (-1,70 Prozent auf 49,19 GBP) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,49 Prozent auf 449,70 EUR).

STOXX 50-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Aktuell weist die BP-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 6 396 949 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 524,668 Mrd. Euro weist die Novo Nordisk-Aktie im STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Werte

Unter den STOXX 50-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit 5,55 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index zeigt die HSBC-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,77 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

