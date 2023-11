Verluste in Europa: STOXX 50 liegt mittags im Minus

Das macht der STOXX 50 am Dienstagmittag.

Der STOXX 50 fällt im STOXX-Handel um 12:10 Uhr um 0,12 Prozent auf 3 938,95 Punkte. In den Dienstagshandel ging der STOXX 50 0,044 Prozent tiefer bei 3 942,02 Punkten, nach 3 943,77 Punkten am Vortag.

Bei 3 935,45 Einheiten erreichte der STOXX 50 sein Tagestief, während er hingegen mit 3 944,01 Punkten den höchsten Stand markierte.

STOXX 50-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 20.10.2023, bei 3 823,09 Punkten. Der STOXX 50 verzeichnete vor drei Monaten, am 21.08.2023, den Wert von 3 893,92 Punkten. Vor einem Jahr, am 21.11.2022, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 3 710,42 Punkten.

Auf Jahressicht 2023 schlägt ein Plus von 6,87 Prozent zu Buche. In diesem Jahr schaffte es der STOXX 50 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 4 089,95 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 3 658,90 Punkten.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell Siemens (+ 1,14 Prozent auf 149,32 EUR), National Grid (+ 0,83 Prozent auf 10,29 GBP), Reckitt Benckiser (+ 0,68 Prozent auf 53,64 GBP), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,60 Prozent auf 383,40 EUR) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,54 Prozent auf 33,82 CHF). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind derweil Glencore (-1,61 Prozent auf 4,58 GBP), BP (-1,39 Prozent auf 4,74 GBP), HSBC (-1,28 Prozent auf 6,08 GBP), Deutsche Telekom (-1,04 Prozent auf 21,40 EUR) und Zurich Insurance (-0,99 Prozent auf 431,80 CHF).

STOXX 50-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Bayer-Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 4 640 326 Aktien gehandelt. Im STOXX 50 hat die Novo Nordisk-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 415,459 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Aktien im Fokus

Im STOXX 50 verzeichnet die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,60 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die BAT-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 9,64 Prozent an der Spitze im Index.

