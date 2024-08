Verluste in Frankfurt: DAX beendet die Sitzung mit Verlusten

Der DAX notierte im XETRA-Handel letztendlich um 1,95 Prozent schwächer bei 17 317,58 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,702 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,768 Prozent schwächer bei 17 525,59 Punkten in den Montagshandel, nach 17 661,22 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte heute sein Tagestief bei 17 024,82 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 17 525,59 Punkten lag.

So entwickelt sich der DAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 05.07.2024, wurde der DAX auf 18 475,45 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.05.2024, wies der DAX einen Wert von 18 001,60 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.08.2023, erreichte der DAX einen Stand von 15 951,86 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2024 bereits um 3,27 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der DAX bereits ein Jahreshoch bei 18 892,92 Punkten. Bei 16 345,02 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Tops und Flops im DAX

Unter den Top-Aktien im DAX befinden sich aktuell Infineon (+ 1,34 Prozent auf 29,93 EUR), Siemens Healthineers (+ 0,98 Prozent auf 49,42 EUR), Rheinmetall (+ 0,04 Prozent auf 480,30 EUR), Henkel vz (+ 0,00 Prozent auf 77,34 EUR) und Beiersdorf (-0,04 Prozent auf 131,20 EUR). Am anderen Ende der DAX-Liste stehen derweil EON SE (-4,81 Prozent auf 11,98 EUR), Zalando (-4,26 Prozent auf 22,00 EUR), Volkswagen (VW) vz (-3,06 Prozent auf 93,90 EUR), Sartorius vz (-2,92 Prozent auf 242,70 EUR) und BMW (-2,73 Prozent auf 79,82 EUR) unter Druck.

Welche DAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Deutsche Bank-Aktie aufweisen. 12 603 602 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 217,156 Mrd. Euro im DAX den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die DAX-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 2,47 zu Buche schlagen. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,90 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

