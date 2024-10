Verluste in Frankfurt: DAX startet in der Verlustzone

So bewegt sich der DAX am Mittwochmorgen.

Um 09:12 Uhr bewegt sich der DAX im XETRA-Handel 0,20 Prozent leichter bei 19 028,64 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 1,812 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0,007 Prozent auf 19 065,18 Punkte an der Kurstafel, nach 19 066,47 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 19 081,17 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 19 028,64 Einheiten.

DAX-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den DAX bereits um 0,635 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 09.09.2024, verzeichnete der DAX einen Stand von 18 443,56 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 09.07.2024, erreichte der DAX einen Stand von 18 236,19 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.10.2023, verzeichnete der DAX einen Wert von 15 128,11 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 kletterte der Index bereits um 13,47 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des DAX bereits bei 19 491,93 Punkten. Bei 16 345,02 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen aktuell Continental (+ 2,86 Prozent auf 57,48 EUR), Sartorius vz (+ 1,23 Prozent auf 238,00 EUR), Henkel vz (+ 0,69 Prozent auf 82,18 EUR), Beiersdorf (+ 0,64 Prozent auf 132,90 EUR) und Fresenius SE (+ 0,53 Prozent auf 33,94 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind derweil Bayer (-2,96 Prozent auf 28,37 EUR), Infineon (-1,84 Prozent auf 29,33 EUR), Deutsche Bank (-1,21 Prozent auf 15,62 EUR), Rheinmetall (-1,07 Prozent auf 497,00 EUR) und Daimler Truck (-0,87 Prozent auf 34,31 EUR).

Welche Aktien im DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Bayer-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 529 989 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im DAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 233,650 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der DAX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 2,70 erwartet. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie offeriert Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,22 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

