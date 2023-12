Verluste in Frankfurt: LUS-DAX beginnt Handel im Minus

Der LUS-DAX notiert im XETRA-Handel um 09:27 Uhr um 0,04 Prozent leichter bei 16 621,50 Punkten.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 16 629,50 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 16 597,50 Punkten verzeichnete.

LUS-DAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Noch vor einem Monat, am 07.11.2023, notierte der LUS-DAX bei 15 159,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.09.2023, wurde der LUS-DAX auf 15 737,00 Punkte taxiert. Der LUS-DAX erreichte vor einem Jahr, am 07.12.2022, einen Stand von 14 272,00 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2023 ein Plus von 18,25 Prozent zu Buche. 18 246,00 Punkte markierten den Höchststand des LUS-DAX im laufenden Jahr. Bei 13 869,50 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top- und Flop-Aktien im LUS-DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen aktuell MTU Aero Engines (+ 1,11 Prozent auf 191,55 EUR), Heidelberg Materials (+ 1,00 Prozent auf 76,78 EUR), Merck (+ 0,89 Prozent auf 142,00 EUR), QIAGEN (+ 0,76 Prozent auf 38,69 EUR) und Hannover Rück (+ 0,60 Prozent auf 219,60 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen hingegen Zalando (-2,90 Prozent auf 21,77 EUR), Siemens Energy (-2,83 Prozent auf 11,52 EUR), Continental (-2,02 Prozent auf 71,80 EUR), Commerzbank (-1,87 Prozent auf 11,26 EUR) und Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (-1,47 Prozent auf 26,79 EUR).

Diese LUS-DAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im LUS-DAX sticht die Deutsche Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 871 108 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den LUS-DAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 172,110 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Mitglieder

Die Porsche Automobil vz-Aktie präsentiert mit 2,76 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie weist 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,32 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

