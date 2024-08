Verluste in Frankfurt: MDAX legt zum Start des Montagshandels den Rückwärtsgang ein

Der MDAX gibt am ersten Tag der Woche nach seinem Vortagesanstieg nach.

Der MDAX fällt im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,16 Prozent auf 25 155,08 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 249,135 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,112 Prozent tiefer bei 25 168,31 Punkten in den Handel, nach 25 196,58 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der MDAX bei 25 132,84 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 25 195,17 Punkten.

So bewegt sich der MDAX seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 26.07.2024, bewegte sich der MDAX bei 25 116,62 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.05.2024, bewegte sich der MDAX bei 27 124,24 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.08.2023, verzeichnete der MDAX einen Wert von 26 999,47 Punkten.

Der Index fiel seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 6,27 Prozent. Aktuell liegt der MDAX bei einem Jahreshoch von 27 641,56 Punkten. Bei 23 476,10 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Unter den Top-Aktien im MDAX befinden sich aktuell LEG Immobilien (+ 0,86 Prozent auf 87,06 EUR), TRATON (+ 0,68 Prozent auf 29,50 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 0,49 Prozent auf 34,70 EUR), TAG Immobilien (+ 0,47 Prozent auf 15,02 EUR) und Aurubis (+ 0,44 Prozent auf 67,95 EUR). Unter den schwächsten MDAX-Aktien befinden sich derweil RATIONAL (-1,27 Prozent auf 892,50 EUR), Gerresheimer (-1,26 Prozent auf 93,85 EUR), AIXTRON SE (-1,14 Prozent auf 17,33 EUR), KRONES (-1,00 Prozent auf 118,80 EUR) und HOCHTIEF (-0,82 Prozent auf 109,10 EUR).

Welche MDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die thyssenkrupp-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. 90 118 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Talanx-Aktie weist im MDAX mit 20,013 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Aktien im Blick

Im MDAX weist die TRATON-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die RTL-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 16,53 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

