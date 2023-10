Verluste in Frankfurt: SDAX präsentiert sich schlussendlich schwächer

Der SDAX verlor am vierten Tag der Woche an Wert.

Der SDAX tendierte im XETRA-Handel zum Handelsschluss um 1,93 Prozent schwächer bei 12 391,92 Punkten. Insgesamt kommt der SDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 104,793 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 12 553,01 Zählern und damit 0,650 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (12 635,19 Punkte).

Bei 12 388,06 Einheiten erreichte der SDAX sein Tagestief, während er hingegen mit 12 587,12 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der SDAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht gab der SDAX bereits um 1,83 Prozent nach. Der SDAX erreichte vor einem Monat, am 19.09.2023, den Wert von 12 998,63 Punkten. Der SDAX erreichte vor drei Monaten, am 19.07.2023, den Stand von 13 781,41 Punkten. Der SDAX erreichte vor einem Jahr, am 19.10.2022, den Stand von 10 800,53 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2023 bereits um 2,54 Prozent nach oben. Das SDAX-Jahreshoch steht derzeit bei 13 880,68 Punkten. Bei 11 980,54 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen aktuell secunet Security Networks (+ 3,48 Prozent auf 190,20 EUR), Vossloh (+ 2,68 Prozent auf 38,25 EUR), IONOS (+ 1,73 Prozent auf 14,12 EUR), Amadeus FiRe (+ 1,71 Prozent auf 106,80 EUR) und Ceconomy St (+ 1,45 Prozent auf 1,96 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind derweil Aroundtown SA (-16,95 Prozent auf 1,93 EUR), SAF-HOLLAND SE (-5,23 Prozent auf 12,32 EUR), Südzucker (-4,39 Prozent auf 14,14 EUR), STRATEC SE (-4,25 Prozent auf 37,15 EUR) und Heidelberger Druckmaschinen (-4,14 Prozent auf 1,11 EUR).

SDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Aroundtown SA-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 14 555 042 Aktien gehandelt. Im SDAX nimmt die TRATON-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 9,615 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

SDAX-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX weist 2023 laut FactSet-Schätzung die TRATON-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 3,66 erwartet. Mit 11,27 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der pbb-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

