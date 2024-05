Verluste in London: FTSE 100 präsentiert sich am Nachmittag schwächer

Der FTSE 100 notiert am Mittwochnachmittag im Minus.

Um 15:41 Uhr steht im LSE-Handel ein Minus von 0,57 Prozent auf 8 368,87 Punkte an der FTSE 100-Kurstafel. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,669 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent fester bei 8 416,45 Punkten in den Mittwochshandel, nach 8 416,45 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 8 351,60 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8 416,45 Zählern.

FTSE 100-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche verzeichnet der FTSE 100 bislang Verluste von 0,610 Prozent. Vor einem Monat, am 22.04.2024, wurde der FTSE 100 mit 8 023,87 Punkten berechnet. Der FTSE 100 erreichte vor drei Monaten, am 22.02.2024, einen Stand von 7 684,49 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 22.05.2023, bewegte sich der FTSE 100 bei 7 770,99 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2024 ein Plus von 8,38 Prozent zu Buche. Bei 8 474,41 Punkten schaffte es der FTSE 100 bislang auf ein Jahreshoch. Bei 7 404,08 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im FTSE 100 aktuell

Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell Marks Spencer (+ 6,47 Prozent auf 2,92 GBP), Severn Trent (+ 2,26 Prozent auf 26,72 GBP), Auto Trader Group (+ 1,95 Prozent auf 7,41 GBP), D S Smith (+ 1,85 Prozent auf 3,74 GBP) und RS Group (+ 1,61 Prozent auf 8,20 GBP). Unter den schwächsten FTSE 100-Aktien befinden sich derweil Antofagasta (-4,23 Prozent auf 23,08 GBP), 3i (-3,48 Prozent auf 28,57 GBP), Glencore (-2,88 Prozent auf 4,86 GBP), Ocado Group (-2,57 Prozent auf 3,46 GBP) und StJamess Place (-2,30 Prozent auf 4,67 GBP).

Diese FTSE 100-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 81 749 853 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im FTSE 100 hat die AstraZeneca-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 220,245 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Mitglieder im Blick

Die International Consolidated Airlines-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,45 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten. Mit 10,65 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Phoenix Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

