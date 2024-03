Verluste in London: FTSE 100 verbucht letztendlich Verluste

Der FTSE 100 zeigte sich am Abend schwächer.

Der FTSE 100 notierte im LSE-Handel zum Handelsende um 0,43 Prozent schwächer bei 7 659,74 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,379 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,000 Prozent auf 7 692,46 Punkte an der Kurstafel, nach 7 692,46 Punkten am Vortag.

Bei 7 693,89 Einheiten erreichte der FTSE 100 sein Tageshoch, während er hingegen mit 7 646,20 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

FTSE 100-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht fiel der FTSE 100 bereits um 0,296 Prozent zurück. Der FTSE 100 stand vor einem Monat, am 08.02.2024, bei 7 595,48 Punkten. Der FTSE 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 08.12.2023, den Wert von 7 554,47 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 08.03.2023, stand der FTSE 100 bei 7 929,92 Punkten.

Der Index verlor seit Jahresbeginn 2024 bereits um 0,800 Prozent. Das Jahreshoch des FTSE 100 liegt derzeit bei 7 764,37 Punkten. Bei 7 404,08 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit D S Smith (+ 5,17 Prozent auf 3,42 GBP), ConvaTec (+ 3,77 Prozent auf 2,86 GBP), Legal General (+ 1,96 Prozent auf 2,50 GBP), Aviva (+ 1,80 Prozent auf 4,71 GBP) und BT Group (+ 1,77 Prozent auf 1,09 GBP). Die Verlierer im FTSE 100 sind hingegen Entain (-5,44 Prozent auf 7,47 GBP), Melrose Industries (-2,49 Prozent auf 6,02 GBP), Rentokil Initial (-2,42 Prozent auf 4,92 GBP), GSK (-2,23 Prozent auf 16,73 GBP) und Fresnillo (-2,22 Prozent auf 4,67 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 117 062 951 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Mit 187,308 Mrd. Euro macht die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie im FTSE 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,28 erwartet. Die Phoenix Group-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 10,78 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

