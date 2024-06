Verluste in New York: Dow Jones schwächelt zum Start

Am Mittwoch verbucht der Dow Jones um 16:01 Uhr via NYSE ein Minus in Höhe von 0,23 Prozent auf 38 620,49 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 13,220 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Dow Jones 0,497 Prozent tiefer bei 38 518,86 Punkten in den Mittwochshandel, nach 38 711,29 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Dow Jones lag heute bei 38 807,32 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 38 582,39 Punkten erreichte.

Dow Jones-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn sank der Dow Jones bereits um 0,231 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones lag am vorherigen Handelstag, dem 03.05.2024, bei 38 675,68 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.03.2024, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 38 585,19 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 05.06.2023, stand der Dow Jones noch bei 33 562,86 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 legte der Index bereits um 2,40 Prozent zu. Das Jahreshoch des Dow Jones beträgt derzeit 40 077,40 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 37 122,95 Punkte.

Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen aktuell Goldman Sachs (+ 1,27 Prozent auf 461,09 USD), Intel (+ 1,03 Prozent auf 30,34 USD), Amgen (+ 0,61 Prozent auf 309,26 USD), Dow (+ 0,54 Prozent auf 55,45 USD) und Amazon (+ 0,53 Prozent auf 180,29 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind hingegen Cisco (-1,77 Prozent auf 46,58 USD), Walt Disney (-1,43 Prozent auf 101,85 USD), McDonalds (-0,82 Prozent auf 260,57 USD), Boeing (-0,81 Prozent auf 187,09 USD) und Procter Gamble (-0,72 Prozent auf 165,80 USD).

Die teuersten Konzerne im Dow Jones

Im Dow Jones ist die Apple-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2 310 745 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Microsoft-Aktie dominiert den Dow Jones hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 2,825 Bio. Euro.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die Verizon-Aktie weist mit 9,05 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones auf. Mit 6,48 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Verizon-Aktie zu erwarten.

