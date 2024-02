Verluste in New York: Dow Jones zeigt sich zum Handelsstart schwächer

So bewegt sich der Dow Jones am zweiten Tag der Woche.

Der Dow Jones tendiert im NYSE-Handel um 16:00 Uhr um 0,24 Prozent schwächer bei 38 977,08 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 13,214 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der Dow Jones 0,193 Prozent fester bei 39 144,79 Punkten, nach 39 069,23 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 39 087,90 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 38 942,51 Punkten verzeichnete.

Dow Jones-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones notierte am vorherigen Handelstag, dem 26.01.2024, bei 38 109,43 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.11.2023, lag der Dow Jones noch bei 35 333,47 Punkten. Vor einem Jahr, am 27.02.2023, wies der Dow Jones einen Wert von 32 889,09 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2024 kletterte der Index bereits um 3,35 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der Dow Jones bislang 39 282,28 Punkte. Bei 37 122,95 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Tops und Flops im Dow Jones

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Walt Disney (+ 0,77 Prozent auf 108,51 USD), Goldman Sachs (+ 0,73 Prozent auf 393,08 USD), Dow (+ 0,48 Prozent auf 56,34 USD), Caterpillar (+ 0,47 Prozent auf 326,92 USD) und Home Depot (+ 0,37 Prozent auf 372,97 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones hingegen Amgen (-2,54 Prozent auf 279,09 USD), Chevron (-2,07 Prozent auf 151,26 USD), Salesforce (-1,09 Prozent auf 297,12 USD), McDonalds (-0,60 Prozent auf 295,35 USD) und Apple (-0,41 Prozent auf 180,41 USD).

Die teuersten Dow Jones-Unternehmen

Im Dow Jones weist die Apple-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 196 924 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones macht die Microsoft-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 2,808 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier soll ein KGV von 8,65 zu Buche schlagen. In puncto Dividendenrendite ist die 3M-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,85 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

