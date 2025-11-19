Freundlicher Handel in New York: Am Nachmittag Gewinne im Dow Jones

Der Dow Jones zeigt sich am dritten Tag der Woche kaum verändert.

Der Dow Jones klettert im NYSE-Handel um 20:02 Uhr um 0,09 Prozent auf 46 132,78 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 19,181 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,632 Prozent auf 46 382,92 Punkte an der Kurstafel, nach 46 091,74 Punkten am Vortag.

Bei 45 916,32 Einheiten erreichte der Dow Jones sein Tagestief, während er hingegen mit 46 299,13 Punkten den höchsten Stand markierte.

Dow Jones seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der Dow Jones bislang ein Minus von 1,99 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wies am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, einen Wert von 46 190,61 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 19.08.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 44 922,27 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor einem Jahr, am 19.11.2024, den Stand von 43 268,94 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 legte der Index bereits um 8,82 Prozent zu. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 48 431,57 Punkten. Bei 36 611,78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Dow Jones-Tops und -Flops

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen aktuell NVIDIA (+ 1,86 Prozent auf 184,74 USD), Cisco (+ 1,34 Prozent auf 78,41 USD), Johnson Johnson (+ 1,33 Prozent auf 202,65 USD), Sherwin-Williams (+ 1,29 Prozent auf 328,00 USD) und Caterpillar (+ 1,28 Prozent auf 553,89 USD). Schwächer notieren im Dow Jones hingegen Home Depot (-3,88 Prozent auf 287,20 EUR), Boeing (-3,13 Prozent auf 183,69 USD), Salesforce (-2,54 Prozent auf 227,57 USD), UnitedHealth (-1,86 Prozent auf 307,74 USD) und Microsoft (-1,69 Prozent auf 485,44 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 29 077 363 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,915 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier wird ein KGV von 8,76 erwartet. Die Verizon-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,66 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

