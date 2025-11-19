Dow Jones aktuell: Dow Jones am Mittwochmittag in Rot

Am Mittwoch notiert der Dow Jones um 17:59 Uhr via NYSE 0,17 Prozent schwächer bei 46 015,52 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 19,181 Bio. Euro wert. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,632 Prozent auf 46 382,92 Punkte an der Kurstafel, nach 46 091,74 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 46 299,13 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 45 922,09 Einheiten.

So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den Dow Jones bereits um 2,24 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 46 190,61 Punkten gehandelt. Der Dow Jones wies vor drei Monaten, am 19.08.2025, einen Wert von 44 922,27 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 19.11.2024, wies der Dow Jones einen Wert von 43 268,94 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 8,55 Prozent aufwärts. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt aktuell bei 48 431,57 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 36 611,78 Punkten.

Dow Jones-Top-Flop-Liste

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind derzeit NVIDIA (+ 2,18 Prozent auf 185,31 USD), Caterpillar (+ 1,14 Prozent auf 553,10 USD), Cisco (+ 1,07 Prozent auf 78,20 USD), Apple (+ 1,02 Prozent auf 270,16 USD) und Sherwin-Williams (+ 1,01 Prozent auf 327,09 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen hingegen Home Depot (-3,88 Prozent auf 287,20 EUR), Boeing (-2,55 Prozent auf 184,80 USD), Salesforce (-2,46 Prozent auf 227,75 USD), UnitedHealth (-2,10 Prozent auf 306,98 USD) und Chevron (-1,77 Prozent auf 150,90 USD).

Die meistgehandelten Dow Jones-Aktien

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 19 573 234 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,915 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Werte im Fokus

Die Verizon-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8,76 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,66 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

