Verluste in New York: NASDAQ 100 mittags mit Abgaben

Am Freitag verliert der NASDAQ 100 um 17:59 Uhr via NASDAQ 1,05 Prozent auf 14 628,53 Punkte. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,207 Prozent auf 14 752,59 Punkte an der Kurstafel, nach 14 783,13 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 14 562,51 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 14 781,22 Einheiten.

NASDAQ 100-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ 100 bereits um 2,83 Prozent abwärts. Der NASDAQ 100 stand noch vor einem Monat, am 20.09.2023, bei 14 969,92 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor drei Monaten, am 20.07.2023, den Wert von 15 466,09 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.10.2022, stand der NASDAQ 100 noch bei 11 046,71 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2023 kletterte der Index bereits um 34,67 Prozent nach oben. Bei 15 932,05 Punkten verzeichnete der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 10 696,42 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops aktuell

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Keurig Dr Pepper (+ 1,30 Prozent auf 28,82 USD), O Reilly Automotive (+ 1,26 Prozent auf 909,75 USD), Cognizant (+ 1,07 Prozent auf 66,14 USD), DexCom (+ 0,87 Prozent auf 86,79 USD) und Mondelez (+ 0,83 Prozent auf 64,75 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen hingegen Enphase Energy (-15,94 Prozent auf 97,43 USD), Zscaler (-5,20 Prozent auf 160,27 USD), Atlassian A (-4,66 Prozent auf 183,44 USD), Palo Alto Networks (-4,22 Prozent auf 242,44 USD) und Tesla (-4,14 Prozent auf 211,00 USD).

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ 100

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die Tesla-Aktie aufweisen. 11 018 878 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Apple mit 2,601 Bio. Euro im NASDAQ 100 den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Titel

Die Walgreens Boots Alliance-Aktie hat 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,20 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten inne. Die höchste Dividendenrendite fällt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,39 Prozent bei der Walgreens Boots Alliance-Aktie an.

Redaktion finanzen.at