Verluste in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich am Donnerstagmittag leichter

Aktuell legen Anleger in New York eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Der NASDAQ 100 notiert im NASDAQ-Handel um 18:00 Uhr um 0,09 Prozent leichter bei 19 018,30 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,094 Prozent auf 19 053,01 Punkte an der Kurstafel, nach 19 035,05 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der NASDAQ 100 bei 18 984,24 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 19 071,79 Punkten.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn gewann der NASDAQ 100 bereits um 1,88 Prozent. Der NASDAQ 100 wies vor einem Monat, am 06.05.2024, einen Wert von 18 093,57 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 06.03.2024, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 18 017,57 Punkten. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor einem Jahr, am 06.06.2023, den Wert von 14 558,09 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 schlägt ein Plus von 14,96 Prozent zu Buche. Der NASDAQ 100 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 19 071,79 Punkten. Bei 16 249,19 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ 100

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Illumina (+ 5,08 Prozent auf 112,22 USD), Lululemon Athletica (+ 4,60 Prozent auf 322,46 USD), PayPal (+ 4,58 Prozent auf 66,44 USD), Atlassian A (+ 2,95 Prozent auf 162,53 USD) und Zscaler (+ 2,67 Prozent auf 179,23 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich hingegen Constellation Energy (-3,69 Prozent auf 201,61 USD), Old Dominion Freight Line (-3,09 Prozent auf 170,27 USD), DexCom (-3,00 Prozent auf 114,54 USD), Micron Technology (-2,81 Prozent auf 129,95 USD) und ON Semiconductor (-2,80 Prozent auf 72,45 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 7 374 355 Aktien gehandelt. Mit 2,841 Bio. Euro macht die Microsoft-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien im Blick

Unter den NASDAQ 100-Aktien präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie mit 4,96 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Walgreens Boots Alliance-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 9,57 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

