Verluste in New York: NASDAQ Composite fällt zum Start des Mittwochshandels zurück

Der NASDAQ Composite verliert am Morgen nach Vortagesgewinnen an Fahrt.

Um 15:57 Uhr notiert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,16 Prozent tiefer bei 15 632,39 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0,075 Prozent schwächer bei 15 646,09 Punkten, nach 15 657,82 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 15 604,28 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 15 668,65 Einheiten.

NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verlor der NASDAQ Composite bereits um 2,34 Prozent. Vor einem Monat, am 01.04.2024, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 16 396,83 Punkten. Vor drei Monaten, am 01.02.2024, wurde der NASDAQ Composite auf 15 361,64 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 01.05.2023, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 12 212,60 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2024 bereits um 5,87 Prozent zu. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite beträgt derzeit 16 538,86 Punkte. 14 477,57 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind derzeit Powell Industries (+ 23,22 Prozent auf 176,20 USD), SurModics (+ 21,45 Prozent auf 31,20 USD), New York Community Bancorp (+ 17,17 Prozent auf 3,11 USD), USANA Health Sciences (+ 12,52 Prozent auf 46,72 USD) und Garmin (+ 9,01 Prozent auf 157,49 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen derweil Starbucks (-15,31 Prozent auf 74,94 USD), Exelixis (-9,08 Prozent auf 21,33 USD), Big 5 Sporting Goods (-7,06 Prozent auf 3,29 USD), TTM Technologies (-6,76 Prozent auf 13,92 USD) und Cutera (-4,96 Prozent auf 2,30 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im NASDAQ Composite sticht die Amazon-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 3 336 049 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die Microsoft-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 2,807 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte im Fokus

Die Bed Bath Beyond-Aktie verzeichnet mit 0,05 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Die Comtech Telecommunications-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 21,28 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

