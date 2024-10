Verluste in Paris: CAC 40 letztendlich im Minus

Der CAC 40 tendierte im Euronext-Handel zum Handelsende um 0,50 Prozent schwächer bei 7 497,48 Punkten. Der Wert der im CAC 40 enthaltenen Werte beträgt damit 2,296 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,555 Prozent leichter bei 7 493,25 Punkten in den Handel, nach 7 535,10 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der CAC 40 bei 7 544,70 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 7 468,58 Punkten.

So entwickelt sich der CAC 40 im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der CAC 40 bislang einen Verlust von 1,08 Prozent. Der CAC 40 lag vor einem Monat, am 23.09.2024, bei 7 508,08 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.07.2024, lag der CAC 40 bei 7 598,63 Punkten. Vor einem Jahr, am 23.10.2023, lag der CAC 40 noch bei 6 850,47 Punkten.

Der Index verlor seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 0,443 Prozent. Der CAC 40 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8 259,19 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 7 029,91 Punkten.

CAC 40-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Stellantis-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Euronext 274 961 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 307,720 Mrd. Euro macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

CAC 40-Fundamentalkennzahlen im Blick

2024 verzeichnet die Worldline SA-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Die Engie (ex GDF Suez)-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,92 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at