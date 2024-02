Verluste in Wien: ATX liegt im Minus

Der ATX verliert am Nachmittag an Boden.

Am Dienstag verbucht der ATX um 15:42 Uhr via Wiener Börse ein Minus in Höhe von 0,31 Prozent auf 3 382,95 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 109,014 Mrd. Euro. In den Handel ging der ATX 0,054 Prozent tiefer bei 3 391,78 Punkten, nach 3 393,62 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX lag heute bei 3 401,68 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3 382,53 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der ATX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 19.01.2024, bei 3 344,38 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.11.2023, lag der ATX noch bei 3 276,96 Punkten. Der ATX erreichte vor einem Jahr, am 20.02.2023, den Stand von 3 490,41 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 verlor der Index bereits um 0,852 Prozent. Aktuell liegt der ATX bei einem Jahreshoch von 3 489,80 Punkten. Bei 3 305,62 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top- und Flop-Aktien im ATX

Die Top-Aktien im ATX sind aktuell Verbund (+ 2,46 Prozent auf 64,55 EUR), Telekom Austria (+ 1,26 Prozent auf 8,04 EUR), CA Immobilien (+ 1,02 Prozent auf 29,85 EUR), Österreichische Post (+ 0,66 Prozent auf 30,70 EUR) und Vienna Insurance (+ 0,19 Prozent auf 26,20 EUR). Die Verlierer im ATX sind derweil Mayr-Melnhof Karton (-2,45 Prozent auf 119,20 EUR), Raiffeisen (-1,86 Prozent auf 19,52 EUR), Schoeller-Bleckmann (-1,18 Prozent auf 41,85 EUR), BAWAG (-0,99 Prozent auf 50,15 EUR) und voestalpine (-0,86 Prozent auf 25,24 EUR).

ATX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im ATX weist die CA Immobilien-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 176 326 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX macht die Verbund-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 22,304 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der ATX-Titel

Die Raiffeisen-Aktie verzeichnet mit 3,65 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die BAWAG-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,80 Prozent an der Spitze im Index.

